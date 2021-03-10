Tarım Kredi'nin verdiği 'sabit oranlı' kredi 3.3 milyar liraya ulaştı

Tarım Kredi'de 2019'da "sabit oranlı kredi" uygulamasını başlatıldı. Uygulamayı kullanan 300 bin ortak, toplamda 3 milyar 300 milyon lira tutarında sabit oranlı kredi kullandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Ortakların yem, gübre, zirai ilaç, tohum, seracılık, canlı hayvan, zirai alet ve makine, sulama sistemi gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarını sabit maliyet oranlarıyla karşılanması için 2019'da sabit oranlı kredi uygulamasını başlattık. Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar yaklaşık 300 bin ortağımız, 3 milyar 300 milyon lira tutarında sabit oranlı kredi kullandı.

TAHSİLAT ORANI YÜZDE 99

Ayrıca 2020 yılı vadeli olarak kullandırılan sabit oranlı kredilerde tahsilat oranı yüzde 99 olarak gerçekleşti." diye konuştu.

Geçen yıl, 364 bin 329 Tarım Kredi ortağına 8 milyar 260 milyon lira kredi kullandırıldığı bilgisini veren Poyraz, ilgili dönemde kullandırılan indirimli kredi tutarının 6 milyar 500 milyon lira, indirimli kredi kullandırılan ortak sayısının 322 bin 575 olduğunu kaydetti.

"ÇİFTÇİYE ALTERNATİF KAYNAKLAR OLUŞTURDUK"

Poyraz, Tarım Kredi'nin, ortaklarına sunduğu yeni kredi imkanlarıyla çiftçiye alternatif kaynaklar oluşturmayı hedeflediğine dikkati çekerek, mevcut durumda işletme kredilerine yüzde 6, yatırım kredilerine ise yüzde 10 yıllık sabit maliyet oranıyla kredi kullandırdıklarını dile getirdi.

Ayrıca, kredi kullanan ortakların ödeme alışkanlığının pekiştirilmesi ve borcunu vadesinde düzenli ödeyen ortakların ödüllendirilmesi maksadıyla "Bereketli Kredi" adı altında yeni bir kredi uygulaması başlattıklarına işaret eden Poyraz, şu değerlendirmede bulundu:

"Kredi borçlarını zamanında ödeyen ortaklarımıza teşekkür mahiyetinde başlattığımız proje kapsamında Tarım Kredi ortakları 10 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabiliyor. Tarım Kredi ortaklarına kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanması için 60 gün vadeli faizsiz yem kredisi kullandırılmaya başlandı. Bu kredi kapsamında ortaklara 60 gün boyunca faiz, vade farkı gibi maliyetler yansıtılmamaktadır."