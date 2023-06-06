Tarım sektörü ihracatı rekor kırdı Bir yandan küresel gıda krizi yaşanırken, bir yandan da tarım üretiminde kendi kendine yetmenin önemi artarken, ihracatındaki yükseliş de önem kazanıyor.

AA

Türkiye'nin ihracatındaki artış, sektörel bazda kırılan rekorların üzerinde şekilleniyor.

Türk tarım sektörü, ocak-mayıs döneminde en yüksek tarım ihracatını yaşadı.

Tarım sektörü, 14 milyar 58 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatına imza attı.

Tarım ihracatı yüzde 4,8 arttı

Yılın 5 ayında yüzde 4,8 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 13,7 pay aldı.

10 sektörden 4'ü rekor kırdı

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 4'ü, yılın 5 ayında ihracat rekoru kırdı.

Rekor kıran artışlar

Ocak-Mayıs 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 7,6, yaş meyve ve sebze yüzde 22,5, zeytin ve zeytinyağı yüzde 188,8, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 1,2 ihracat artışı kaydetti.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 4 milyar 738 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 1 milyar 424 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı 480 milyon 269 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 76 milyon 512 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Ülkelere göre bakıldığında, yılın 5 ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri Irak'a 837 milyon 249 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya Federasyonu'na 402 milyon 401 bin dolar, zeytin ve zeytin yağı sektörü İspanya'ya 172 milyon 874 bin dolar, Hollanda'ya süs bitkileri ve mamulleri 19 milyon 878 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Hollanda'ya süs bitkileri ve mamulleri sektörünün ihracatı 3 milyon 795 bin dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin Irak'a ihracatı 33 milyon 766 bin dolar azaldı.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün İspanya'ya dış satımı 165 milyon 227 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörünün Rusya'ya dış satımı 113 milyon 349 bin dolar arttı.

En fazla tarım ihracatı yapılan iller

İller bazında bakıldığında, İstanbul'dan 1 milyar 477 milyon dolar hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Antalya'dan 34 milyon 529 bin dolarlık süs bitkileri ve mamulleri, 358 milyon 894 bin dolarlık yaş meyve ve sebze, İzmir'den 213 milyon 27 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracatı

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2022'nin ocak-mayıs döneminde tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracatı (dolar) şöyle: