Tarım sektörü ihracatta 2021'i rekorla kapattı

TİM verilerine göre tarım sektörü, geçen yıl 29 milyar doları aşan dış satımla tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2020'ye göre, yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367,7 milyon dolara yükseldi. Tarım ihracatı da 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 22,2 artışla 29 milyar 737,6 milyon dolara çıktı. Tarım sektörü, böylece tüm zamanların en yüksek ihracatına imza atmış oldu.

TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 13,2'Sİ TARIMDAN

Tarım ihracatı, geçen yılki toplam ihracatın yüzde 13,2'sini oluşturdu.

TARIMIN İÇİNDE EN FAZLA İHRACAT BAKLİYATTAN

Tarıma bağlı sektörler arasında geçen yıl en fazla ihracatı, 9 milyar 156,5 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerini, 6 milyar 993,8 milyon dolarla, mobilya kağıt ve orman ürünleri, 3 milyar 400,2 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 3 milyar 83,6 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 2 milyar 260,7 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 2 milyar 28,4 milyon dolarla meyve sebze mamulleri, 1 milyar 574,3 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri, 783 milyon dolarla tütün, 309,5 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 147,6 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri sektörleri takip etti.

TARIM GRUBUNDA 10 SEKTÖRÜN 9'U ATAĞA GEÇTİ

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 9'u ihracatını artırırken, 1 sektörün dış satımı geriledi. Tarıma bağlı sektörler arasında geçen yıl ihracatını en fazla yüzde 39,1 ile süs bitkileri ve mamulleri sektörü artırdı.

Tütün sektörünün ihracatı ise 2021'de 2020 yılına göre yüzde 14 azaldı.

EN FAZLA TALEP ALMANYA VE IRAK'TAN GELDİ

Tarım sektörü bünyesindeki gruplara en fazla talep, Almanya ve Irak'tan geldi. Fındık ve mamulleri, kurum meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri en fazla Almanya'ya, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller en fazla Irak'a, tütün ile zeytin ve zeytinyağı sektörleri en fazla ABD'ye, süs bitkileri ve mamulleri en fazla Hollanda'ya, yaş meyve ve sebze sektörü en fazla Rusya Federasyonu'na dış satım gerçekleştirdi.