Tarım sektörü ocak-şubat ihracatında rekor kırdı Tarım sektörünün, ocak-şubat ayında 5 milyar 434 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatına imza attığı duyuruldu.

Tarım sektörünün ihracatı, ekonomik girdi açısından ve gıda güvenliğinin bir kıstası olması nedeni ile önem taşıyor.

Tüm zamanların en yüksek ihracatı

Türkiye'de tarım sektörü, 2023'ün ilk iki ayında 5 milyar 434 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatına imza attı.

Depremlerin olumsuzluğuna rağmen ihracat hız kesmedi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ekonomik aktiviteye ilişkin yaşanan aksamalara karşın tarım sektörü ihracatta rekor kırmaya devam ediyor.

Tarım ihracatının dış satımdaki payı yüzde 16,2

Yılın ilk 2 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2,7 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından da yüzde 16,2 pay aldı.

10 sektörden 5'inden ihracat rekoru geldi

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 5'i ihracat rekoru kırdı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 820 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 634 milyon 488 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı 201 milyon 220 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 30 milyon 146 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1 milyar 204 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştirdi.

Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 3, yaş meyve ve sebze yüzde 17,9, zeytin ve zeytinyağı yüzde 140,2, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 7,2, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 2,1 ihracat artışı kaydetti.

Depremden etkilenen 3 ilin tarım ihracatı arttı

Kahramanmaraş merkezli depremin 11 ilin ekonomik faaliyetlerini etkilemesine karşın depremden etkilenen 3 ilin tarım ihracatı arttı.

Adana, Adıyaman ve Kahramanmaraş

Adana, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin dış satımı, yılın ilk 2 ayında 2022'nin aynı dönemine göre artış kaydetti.

Buna göre, tarım ihracatı Adana'da yüzde 10,4 artışla 153 milyon 620 bin dolara, Adıyaman'da yüzde 25,5 artarak 2 milyon 506 bin dolara, Kahramanmaraş'ta da yüzde 4,8 artışla 13 milyon 716 bin dolara ulaştı