Tarım sektöründen tarihinin en yüksek ocak-mayıs ihracatı

Tarım sektörü, 11 milyar doları aşan dış satımla tarihinin en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin tarım ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artışla 11 milyar 57 milyon 202 bin dolara ulaştı.

TARIM İHRACATI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 10 MİLYOR DOLARI AŞTI

Tarım sektörünün ocak-mayıs döneminde dış satımlarına bakıldığında Ocak-Mayıs 2021 tarihin en yüksek 5 aylık ihracatı olarak kayıtlara geçti. Tarım sektörü böyle ocak-mayıs döneminde ilk defa 10 milyar doları aşmış oldu.

MADENCİLİK İHRACATI YÜZDE 51 YÜKSELDİ

Yılın 5 ayında sanayi ihracatı yüzde 40,4 artarak 63 milyar 934 milyon 543 bin dolara, madencilik ihracatı da yüzde 51 yükselerek 2 milyar 320 milyon 556 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın 5 ayında toplam ihracatın yüzde 13'ünü oluşturdu. Tarımda en fazla ihracatı hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi

Tarıma bağlı sektörler arasında söz konusu dönemde en fazla ihracatı 3 milyar 389 milyon 509 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi.

TARIM, BÜNYESİNDEKİ 10 SEKTÖRÜN 8'İYLE ATAĞA KALKTI

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 8'i ilk beş ayda ihracatını artırdı. Tarıma bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 51,6 ile süs bitkileri ve mamulleri oldu.

Süs bitkileri ve mamulleri tarım bünyesindeki sektörler arasında en az dış satımı gerçekleştirmesine karşın ihracat artışında liderlik koltuğuna oturdu.

Bu sektörü yüzde 29,3 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 28,8 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 28,1 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 16,9 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 11,7 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 11,6 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 2,3 ile fındık ve mamulleri takip etti.

Bu dönemde, zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihracatı yüzde 7,1, tütün sektörünün dış satımı yüzde 20,4 azalış kaydetti.