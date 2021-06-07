Tarım sezonunda son 8 ay yağışlar yüzde 27 azaldı

Türkiye'de tarım sezonuna rastlayan Ekim 2020 ile Mayıs 2021 tarihleri arasındaki 8 aylık dönemde yağışların bir önceki döneme göre yüzde 27 azaldığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ekim 2020-31 Mayıs 2021 dönemini kapsayan 2021 Su/Tarım Yılı Alansal Yağış Değerlendirmesi Raporu'nu yayınlandı.

Derlemeye göre, söz konusu dönemde yağışlar normalinin ve bir önceki dönem yağışlarına göre yüzde 25 azaldı.

Bölge geneli yağışlarda ise Marmara haricindeki tüm bölgelerde normallerine ve bir önceki dönem yağışlarına göre yağış azlığı devam etti.

EN FAZLA AZALMA GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YAŞANDI

Yağışlarda en fazla azalma yüzde 39 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde izlendi.

Kümülatif yağışlar Kuzey Ege, Bursa civarları hariç Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz sahil kesimi ile Giresun ve Kahramanmaraş çevrelerinde normallerinin biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde altında seyretti. Denizli, Erzurum'un kuzeyi, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağışlarda azalma oranı yer yer yüzde 40'ın üstüne çıktı.

İL GENELİNDE EN ÇOK YAĞMUR RİZE'YE DÜŞTÜ

İl geneli yağışlar en yüksek Rize'de, en düşük Kırıkkale'de görülürken, normallerine göre en fazla azalma ise yüzde 54 ile Mardin'de gerçekleşti.

2021 Su/Tarım Yılı'nın 8 aylık periyodunda ülkede en çok yağışlı gün, İstanbul, Batı ve Doğu Karadeniz, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Samsun, Giresun, Ordu çevrelerinde 100-125 gün aralığında gerçekleşti.