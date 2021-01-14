Tarım ÜFE aralıkta aylık yüzde 2,58, yıllık 21,24 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) Aralık 2020'de, bir önceki aya göre yüzde 2,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,24 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste Aralık 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,24 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,80 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,44 azalış, tarım-avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,71, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,44 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim ise tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,89, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,11, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,39 artış olarak kayıtlara geçti.

AĞAÇ VE ÇALI MEYVELERİ İLE SERT KABUKLU MEYVELERİN FİYATI AZALDI

Alt tarım gruplarında söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla azalış gösteren grup yüzde 2,11 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu. En az artış gösteren diğer alt gruplar, yüzde 12,15 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt, yüzde 15,18 ile lifli bitkiler ve yüzde 15,69 ile yağlı meyveler olarak tespit edildi.

TURUNÇGİLLERİN FİYATI YÜZDE 35,34 ARTTI

Artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 35,34 ile turunçgiller, yüzde 33,65 ile çeltik, yüzde 31,98 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak belirlendi.

Aralık 2020'de bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 0,04 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti. En az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,11 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 0,26 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu.

CANLI KÜMES HAYVANLARI VE YUMURTALARIN FİYATI YÜKSELDİ

Söz konusu ayda artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 7,64 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 7,01 ile lifli bitkiler ve yüzde 5,92 ile turunçgiller olarak kayda geçti.​​​​​​​