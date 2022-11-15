Tarım ürünleri üretici fiyatları ekimde yıllık yüzde 163,32 arttı

TÜİK, Ekim 2022 tarihli Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni yayınladı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 163,32, aylık yüzde 4,59 arttış gösterdi.

Tarım-ÜFE'de, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,59, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 123,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 163,32 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 111,12 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,81 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,72 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,85 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,21, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,36 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,84 artış gerçekleşti.

Yıllık turunçgiller yüzde 361,53 arttı

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 83,57 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 125,26 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 361,53 ile turunçgiller ve yüzde 230,48 ile çeltik oldu.

Aylık ağaç ve çalı meyveleri yüzde 50,68 yükseldi

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 16,50 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 12,46 ile lifli bitkiler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 50,68 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 13,58 ile yağlı meyveler oldu.