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    Tarım ürünleri üretici fiyatları eylülde yüzde 156 arttı

    TÜİK tarafından eylül ayına ilişkin açıklanan tarım ürünleri üretici fiyatlarının endeksi Tarım-ÜFE yıllık yüzde 156 artarken aylık ise yüzde 7,14 azaldı.
    • 14.10.2022 - 11:06
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    Tarım ürünleri üretici fiyatları eylülde yüzde 156 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı.

    Buna göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 156,00, aylık yüzde 7,14 artış yaşandı.

    Öte yandan bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 113,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 156,00 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 99,82 artış gerçekleşti.

    Tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 7,94 artış oldu

    Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 9,32 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,30 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde de yüzde 7,94 artış görüldü.

    Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,16, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,90 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 20,36 artış gerçekleşti.

    Tarım ürünleri üretici fiyatları eylülde yüzde 156 arttı #1

    78,80 ile koyun ve keçi fiyatlarında düşük oranda artış yaşandı

    Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 78,80 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 94,80 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

    Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 297,29 ile lifli bitkiler ve yüzde 215,70 ile çeltik oldu.

    Tarım ürünleri üretici fiyatları eylülde yüzde 156 arttı #2

    En fazla artış yüzde 29 ile lifli bitkiler oldu

    Aylık Tarım-ÜFE’ye göre 6 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

    Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,36 ile üzüm ve yüzde 1,33 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 29,45 ile lifli bitkiler ve yüzde 21,05 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

    Tarım ürünleri üretici fiyatları eylülde yüzde 156 arttı #3


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