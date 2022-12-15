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    Tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık yüzde 169,45 arttı

    TÜİK, 2022 Kasım ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre Tarım-ÜFE yıllık yüzde 169,45 ve aylık ise yüzde 7 artış gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 10:27
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    Tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık yüzde 169,45 arttı

    Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), kasım ayında 2022 yılı yüzde ayında bir önceki aya göre yüzde 7, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 139,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 169,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gerçekleşti.

    Sektörlere göre üretici fiyat artış oranları değişim gösterdi

    Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,98 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,32 artış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,51 artış gerçekleşti.

    Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,06, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,21 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,20 artış gerçekleşti.

    Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar: Turunçgiller

    Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 87,24 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 110,22 ile lifli bitkiler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 380,89 ile turunçgiller ve yüzde 231,92 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

    Tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık yüzde 169,45 arttı #1

    Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar: Sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular

    Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 22,51 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 8,77 ile lifli bitkiler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 18,43 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 11,70 ile turunçgiller oldu.

    Tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık yüzde 169,45 arttı #2


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