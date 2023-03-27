Tarım ürünlerinin daha verimli olması için karar alındı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), tarımdaki üretimin eni yapısı ve ürünlerin sigortalanmasına getirilen zorunlulukla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi.
TARSİM, tarım ve orman alanlarında önemli düzenlemeleri kapsayan kanun değişikliği teklifinin yasalaşmasıyla birlikte tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılmasının zorunlu hale geldiğini açıkladı.
Tarım sigortasının zorunlu
TARSİM, sözleşmeli tarım ürünlerine ve üretim varlıklarına tarım sigortasının zorunlu olacağı bildirdi.
TARSİM'den yapılan açıklamada, tarım ve orman alanlarında önemli düzenlemeleri kapsayan kanun değişikliği teklifinin yasalaşmasına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili
Buna göre, tarım sektörüyle ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.
Belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimi izne bağlı
Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce izin alınması gerekecek.
Asgari ve azami üretim miktarları belirlenecek
Bakanlık, arz ve talep miktarıyla yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek.
Sigorta yaptırılması zorunlu
Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması da zorunlu olacak.