Tarım ürünlerinin daha verimli olması için karar alındı Tarım üretiminde artık Tarım ve Orman Bakanlığı daha aktif rol oynayacak. Tarım sahasının yapısına ve ürünün ihtiyacına göre belirli ürünlerin üretilip üretilmemesini denetleyecek.

AA

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), tarımdaki üretimin eni yapısı ve ürünlerin sigortalanmasına getirilen zorunlulukla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi.

TARSİM, tarım ve orman alanlarında önemli düzenlemeleri kapsayan kanun değişikliği teklifinin yasalaşmasıyla birlikte tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılmasının zorunlu hale geldiğini açıkladı.

Tarım sigortasının zorunlu

TARSİM, sözleşmeli tarım ürünlerine ve üretim varlıklarına tarım sigortasının zorunlu olacağı bildirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamada, tarım ve orman alanlarında önemli düzenlemeleri kapsayan kanun değişikliği teklifinin yasalaşmasına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili

Buna göre, tarım sektörüyle ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimi izne bağlı

Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce izin alınması gerekecek.

Asgari ve azami üretim miktarları belirlenecek

Bakanlık, arz ve talep miktarıyla yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek.

Sigorta yaptırılması zorunlu

Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması da zorunlu olacak.