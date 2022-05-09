Tarım ve içecek sektöründen bir yılda 22,9 milyar dolarlık ihracat

Tarım ve içecek sektöründen bir yılda 22,9 milyar dolarlık ihracat

Tarım, gıda ve içecek sektöründe ihracat 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 22,9 milyar dolara yükseldi ve tüm ihracat içindeki ağırlığını artırdı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) 2021 Dış Ticaret Verileri Raporu'na göre tarım, gıda ve içecek sektöründe ihracat 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 22,9 milyar dolara, ithalat yüzde 22 artarak 17,2 milyar dolara ulaştı.

TGDF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Dış Ticaret Verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli verileri paylaşıldı.

Dış ticaret fazlası, yıllık yüzde 17 arttı

2021 yılında sektörün dış ticaret fazlası, önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 5,76 milyar dolar oldu. 2021 yılı, ihracatın ve ithalatın yüzde 20’nin üzerinde artışlarla tamamladığı bir yıl olarak kayda geçti. Birim ihracat değeri 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,7 artarak 1.097 dolar/ton, birim ithalat değeri yüzde 28,2 artarak 606 dolar/ton olarak gerçekleşti.

Fındık içi 1,3 milyar dolarla öne çıktı

Rapora göre, 2021 yılında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla 1,3 milyar dolarla fındık içi, 1,1 milyar dolarla un, yaklaşık 800 milyon dolarla makarna, yaklaşık 700'er milyon dolarla rafine ayçiçeği yağı ve ambalajlı fındık olurken, bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 20’sini oluşturdu.

En çok ithal edilen ürünler ise sırasıyla 2,3 milyar dolarla buğday, 1,5 milyar dolarla soya fasulyesi, 1,1 milyar dolarla ham ayçiçeği yağı, yaklaşık 600'ar milyon dolarla palm yağı ve arpa oldu. Bu 5 kalem, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 35,5’ini, 3’te 1’inden fazlasını oluşturdu. Bu da ithalatın, ihracata kıyasla daha az üründe yoğunlaștığını gösterdi.

En çok ihracat yapan sektörler

2021 genelindeki dıș ticaret verileri sektörlere göre incelendiğinde sert kabuklu meyveler, şeker ve șekerli mamuller, yaș meyve, bitkisel yağ ve dolarla balıkçılık ve su ürünleri sektörleri en fazla ihracat yapan sektörler olarak sıralandı. Toplam ihracatın yüzde 43,6’sı bu 5 sektör tarafından gerçekleștirildi.

Geçen yıl hayvan yemi, bitkisel yağ, un, kakao-çikolata ile tütün ve mamulleri sektörleri ise en çok ithalat yapan sektörler olarak sıralandı. Toplam ithalatın yüzde 68,4’ü, yani 3’te 2’sinden fazlası bu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi. Bu oranın yüksek olması, ithalatın az sayıda sektörde yoğunlaștığını gösterdi.

Dış ticarette Irak ön planda

2021 yılında dıș ticaret verileri ülkeler bazında incelendiğinde 223 ülke ve konuma ihracat yapıldığı görüldü. En çok ihracat yapılan 5 ülke 2,82 milyar dolarla Irak, 1,79 milyar dolarla Almanya, 1,49 milyar dolarla Rusya, 1,24 milyar dolarla ABD ve 1,02 milyar dolarla İtalya şeklinde sıralandı. Bu 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 36,4’ünü oluşturdu.

En fazla ithalat yapılan üç ülke

En çok ithalat yapılan 3 ülkeye göre en çok alımı yapılan ürünler ise Rusya’dan yapılan ithalatta buğday, ayçiçeği yağı ve arpa, Brezilya’dan yapılan ithalatta soya fasulyesi, kahve, tütün, Ukrayna’dan yapılan ithalatta buğday, arpa ve dane mısır olarak sıralandı.