Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Kütlü pamuk primini kilogram başına 1.1 liraya çıkardık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1.1 liraya çıkardık." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerimizden gelen talepler ve yapılan detaylı analizler sonucu kütlü pamuk priminin yüzde 37,5 artırıldığını belirterek "Kütlü pamuk primini kilogram başına 1.1 liraya çıkardık." şeklinde açıklama yaptı.

BAKAN PAKDEMİRLİ, PAMUK ÜRETİCİLERİNE MÜJDEYİ VERDİ

İzmir’de düzenlenen Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Programına katılan Bakanı Bekir Pakdemirli, üretime güç katacak, çiftçiye destek olacak önemli bir projeyi başlatmaktan son derece mutlu olduğunu vurgulayarak, "Tohum başlangıçtır. Gıda zincirinin ilk halkası, biyolojik ve kültürel çeşitliliğin temeli, küçük bir tohum tanesinde büyük dünya gizli. Tarımsal üretimin ilk kelimesi, sürdürülebilirliğin ana hikâyesi de tohum ile başlar. Ekonominin ve sanayinin başladığı yer de tohumdur." diye konuştu.

"TOPLAM TOHUM İHTİYACININ YÜZDE 96’SI YURT İÇİNDEN ÜRETİLİYOR"

Pakdemirli, "Malum olduğu üzere uluslararası tohum ticareti son 50 yılda önemli artışlar gösterdi. Hatta öyle ki 1970-2016 yılları arasında, uluslararası tohum ticaretinde tam 12 kat artış oldu. Bizler bunun gerisinde kalamazdık. O nedenle, son 18 yılda, tohum üretimindeki ihtisaslaşmayı ve tohumculuk teknolojisinde gelişmeleri takip ederek, ülkemizin tohumda millilik ve yerlilik konusunu sürekli gündemimizde tuttuk.

TÜRKİYE KENDİ TOHUMUNU KENDİ ÜRETİN BİR ÜLKE

Buradan bir kez daha gururla söylüyorum ki Türkiye kendi tohumluğunu, kendi üreten bir ülkedir. Tohum ticaretinde dünyanın ilk 10 ülkesinden biridir. Toplam tohum ihtiyacının yüzde 96’sını yurt içinde üreterek, 86 ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye’dir. Son 18 yılda verdiğimiz 2 milyar Liranın üzerinde destek ile tohumluk üretimimiz 7 kat, tohum ihracatımız ise 9 kat artmıştır" dedi.

"KÜTLÜ PAMUK PRİMİNİ YÜZDE 37,5 ARTIRARAK KİLOGRAM BAŞINA 1,1 LİRAYA ÇIKARDIK"

Konuşmasında İzmir’den pamuk üreticilerine müjde veren Bakan Pakdemirli, "Pamuk, tekstil sanayinin önemli bir hammaddesi. Ülkemiz ürettiği ve ihraç ettiği kaliteli tekstil ürünleri ile dünyada söz sahibi olmuş bir ülke. Ülkemiz, dünyanın önemli pamuk üretim merkezlerinden birisi.

PAMUK ÜRETİMİNDE 6., VERİMİNDE İSE 3. SIRADAYIZ

Pamuk üretiminde dünyada 6. sırada, verimde ise 3. sıradayız. Son 18 yılda yürüttüğümüz başarılı politikalar ve destekler sayesinde kütlü pamuk verimi dekarda yüzde 40 artarak 500 kilograma ulaştı.

Bugün açıklayacağım müjde ile hem üretimi, hem de verimi daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi pamukta pirim desteği kilogram başına 80 kuruştu. Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1.1 liraya çıkardık. Ayrıca pamuk üreticilerine, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1.23 lira destek ödeyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.