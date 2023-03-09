Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den Hataylılara geri dönün çağrısı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem sonrası Hatay'dan ayrılanlara seslenerek, “Kardeşlerimden istirhamım, tekrar buraya dönmeleri ve ekonominin çarkını bir an önce çevirmeleridir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, bakanlığın birçok personeli ve ekipmanının depremin ilk anından bu yana afet bölgelerinde olduğunu ve bu süreçte ortaya çıkan eksikliklerle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

"11 ilde 15 bin ton yem dağıtımı yapıldı, yardımlar devam edecek"

Deprem bölgelerindeki çiftçilere yapılan yardımlara değinen Kirişci, 11 ilde 15 bin ton yem dağıtımının yapıldığını, yardım ve destek ödemelerinin devam edeceğini belirtti.

Hatay'dan ayrılanlara "geri dönün" çağrısı

Bölgedeki tarımsal faaliyetlere bir an önce başlanmasının depremin yaralarının sarılmasına katkı sağlayacağına dikkat çeken Bakan Kirişci, Hatay'dan ayrılan vatandaşları geri dönmeye davet etti.

Öte yandan Kirişci konuşma yaptığı sırada, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Kirişci'nin o anlarda soğukkanlılığını koruduğu görüldü.