Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Burdur’a 20 yılda 11.6 milyar liralık yatırım yaptık Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi Burdur'da kurduğu temaslarda yatırım ve ormancılık alanında yapılan çalışmaları aktardı.

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Tarım Temsilcileri Sektör Toplantısı’na katılmak için Burdur’a geldi.

Tarım Temsilcileri ile sektör toplantısında buluşmak için Burdur’a gelen Kirişci, Burdur programına Valilik ziyareti ile başladı.

Kirişci, valilikteki toplantının ardından MAKÜ Toplantı Salonunda Burdurlu çiftçiler ile bir araya geldi.

"TİGEM, 2022 yılında altı kat artışla 798 milyon lira düzeyinde bir gelir elde etti"

Toplantıdaki konuşmasına bir müjdeyle başladığını dile getiren Bakan Kirişci şöyle konuştu:

Göreve geldiğimiz andan itibaren TİGEM'de (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) proaktif çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımız çok şükür meyvesini verdi. TİGEM, 2022 yılında altı kat artışla 798 milyon lira düzeyinde bir gelir elde etti. Bir önceki yıla göre ise bu geliri yüzde 500 arttırmış oldu. Böylece çiftçilerimize kaliteli tarımsal üretim materyali sağlarken TİGEM, ülke ekonomimize de büyük bir katkı sağlamıştır.

"20 yılda Burdur’a 11.6 milyar liralık yatırım yaptık"

Bakanlık olarak Burdur’a bu son 20 yılda yapılan desteklemeleri açıklayan Bakan Kirişci şu bilgiler verdi:

20 yıllık süre zarfında toplamda tarımsal desteklerimiz ve destekleme yatırımlarımız bunun içerisinde orman da var, 11. 6 milyar liralık bir destek verdiğimizi belirtmek isterim. Son 20 yılda Burdur’a verilen bu destekler sayesinde bitkisel üretimimiz yüzde 96 artışla 1.6 milyon tona çıkarken, büyükbaş hayvan varlığımız yüzde 72 artışta 192 bine ulaştı. Küçükbaş hayvan varlığımız yüzde 46 artışla 357 bine çıktı. Kırsal kalkınma alanında Genç Çiftçi Projelerimiz çerçevesinde 83.4 milyon liralık, 463 projeye hibe desteğinde bulunduk. Yine OR-KÖY çerçevesinde de 2bin 705 aileye, 158.4 milyon lira hibe ve kredi vermiş olduk. IPARD ve tarım ve kırsal kalkınma destekleme çerçevesinde de 481 projeye 365 milyon TL hibe desteği sunmuş olduk. Kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde bugüne kadar 238 projeye de 159 milyon TL hibe desteği sağladık. Bütün bunlarla birlikte biz 5 bine yakın kişiye istihdam oluşturmuş olduk. Bütün bu destekler sizden emeğiyle alın teriyle birleştiğinde Burdur’un tarımsal üretimi de 9 kat artarak, 3.7 milyar lira gibi oldukça iyi bir noktaya erişmiş oldu. Tabii ki daha kat edeceğimiz çok yol var tarımsal ihracatımız da bu da 339 kat artmış durumdadır.

“Burdur’da 128 milyon metreküp kapasiteli 18 baraj ve göleti hizmete sunduk”

Burdur’daki su yatırımlarını da açıklayan Bakan Kirişci; Burdur’da tarım için hazırlanan su yatırımlarına şöyle dikkat çekti:

128 milyon metreküp biriktirme hacmine sahip 18 baraj ve göletimizi de hizmete sunduk. Barajlar sayesinde Burdur’da 282 bin dekar bereketli tarım arazisi sulanmaya başlandı. 846 milyon TL bu sulamadan dolayı zirai gelir artışı oldu. 25 derenin ıslahı be taşkın korumasını yaparak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık.

"125 köyde çalışma yürüttük"

Burdur’daki ağaçlandırma, ormanlar ve tabiat parkları hakkında da bilgi veren Bakan Kirişci, bu alandaki çalışmaları şöyle özetledi: