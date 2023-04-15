Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Su ürünleri yetiştiriciliğinde AB ülkelerine kıyasla 1. sıradayız Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla birinci sırada olduğunu belirtti.

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından paylaştığı grafiği göre Su Ürünleri Yetiştiriciliği Üretiminde Türkiye'nin son iki yılda birinci olduğu görülüyor.

"103 farklı ülkeye su ürünleri ihracatı yaptık"

Bakan Kirişci, su ürünleri yetiştiriciliği üretim miktarını ve ihracat yapılan ülke sayısını şöyle aktardı:

Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla 1’nci sıradayız. 2022 yılında 500 bin tonun üzerinde yetiştiricilik üretimi gerçekleştirirken, 103 farklı ülkeye su ürünleri ihracatı yaptık. Sektörümüzü desteklemeye, dünyada da söz sahibi olmaya devam edeceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR