Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Tek eksik Su Kanunu Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Denizli'de kurduğu temaslarda yeni çıkartılması planlanan su kanununa ait bilgiler paylaştı.

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısına katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli’ye geldi.

Bakan Kirişci, tarım, toprak koruma, arazi kullanım, lisanslı depoculuk gibi konulardaki düzenlemelerin de yasalaştığını ifade etti.

"Tek eksik Su Kanunu"

Denizli’nin Sarayköy ilçesindeki çilek ve domates seralarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Kirişci, son yıllarda birçok konuda düzenlemenin yasalaştığını ama tek eksikliğin "Su Kanunu" olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

Suda birçok başlılık var. Yerel yönetimler bir taraftan, Devlet Su İşleri bir taraftan, il özel idareleri başka bir taraftan. Buradaki bu dağınıklığı da ortadan kaldırmak ve bir bütünlük sağlama adına inşallah su kanunumuz da gündeme gelmiş olacak.

Yeni kanunda desteklemeler uyumlu çalışanlara yönlendirilecek

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, şöyle devam etti:

Birinci yıl için bir şey yapmıyoruz. Ama bu inadınız devam ederse beş yıl süreyle desteklemeler konusunda biz sizi desteklemeyeceğiz. Çünkü siz kendi bildiğinizi üretmeye devam edecekseniz biz de ülkenin ihtiyaçlarını, bizim coğrafyamızın ihtiyaçlarını dikkate alarak bir planlama yapacaksak 'o zaman bunun bu şekilde olması gerekir' diyeceğiz. Bu beş yıl mahrum edilmesi desteklemelerden, buna rağmen devam ederse o zaman da bir üçüncü fazı var. Yönlendirme esaslı planlamayı da sağlayacak olan bir üretim modelini gerçekleştirmiş olacağız.

"Desteklemeleri tek bir desteklemeye indireceğiz"

Bakan Kirişci, stratejik ürünlerle ilgili destekleri sadeleştireceklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

Tek bir desteğe indireceğiz ve bu tek destekle onun adı da ’fark ödemesi’ olacak. Üreticimizin diğer desteklemelerle uğraşmasının, İl-İlçe Müdürlüklerimizin bu işlerle uğraşmasının da önüne geçeceğiz. Bir kilo pamuk, oturup birlikte karar vereceğiz, 15 liraya mal oldu. Bu pamuğu çiftçi refah payını da üzerine koyduğunuzda 18 lira çiftçiyi mutlu edecekse, çiftçiye diyeceğiz ki ’ey çiftçi kardeşim sen bu ürünü götür borsaya sat. 18 liranın altında satarsanız her bir kuruşunu biz fark ödemesi olarak sana ödemeyi taahhüt ediyoruz’ diyeceğiz. Peki fazlaya sattı. Helali hoş olsun, biz orada hiçbir şeyin peşine düşmeyeceğiz. Ama desteklemeleri tek bir desteklemeye indireceğiz.

Bakan Kirişci, toplantının ardından Denizli Sarayköy ilçesinde Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan çilek ve domates seralarını gezerek incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.