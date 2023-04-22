Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Tohum desteğinde bulunuyoruz Çanakkale'nin Biga ilçesi tarıma elverişli arazisi ve ürün çeşitliliği ile dikkati çekiyor. Bölgede atıl kalan arazilere ise şimdi ayçiçeği tohumu ekiliyor.

AA

Türkiye'de bir yandan Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri sürerken diğer yandan da tarım faaliyetlerinin veriminin artırılması çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çanakkale'nin Biga ilçesinde Biga Ticaret Borsası Zahireciler Depo Alanı'nda, Bakanlığın "Ayçiçeğim, Bal Çiçeğim Projesi" kapsamında çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıttı.

Vahit Kirişci, atıl olan alanların değerlendirilmesi konusunda Bakanlık olarak tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesine tohum desteğinde bulunulduğunu dile getirdi.

Hem ülke ekonomisi hem de üretici kazançlı

Dağıtım töreninde bir konuşma gerçekleştiren Kirişci; Meclis'te, 9 kanunda ve 40 maddede değişikliğe gittiklerini anımsatarak, bu kapsamda Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi sayesinde tarım arazilerinin kullanımıyla ilgili hem ülke ekonomisinin hem de üreticinin kazançlı çıktığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Atıl olan alanların değerlendirilmesi hususunda biz Bakanlık olarak özellikle de buralarda yaygınlaşmasını istediğimiz ürünlerle ilgili tohum desteğinde bulunuyoruz. Bu tohum desteğinin bir önemli bölümünü biz sübvanse ediyoruz. Geri kalan kısmına, cüzi bir bölümüne de üreticilerimiz kendileri katılım sağlıyorlar. Ama bizim buradaki muradımız, o katılım sağladıkları kısım ona ihtiyacımızdan değil tamamıyla sizin de bir katkınız olsun babında yaptığımız bir çalışma.

"Ayçiçeği ekimi yaygınlaştırılacak"

Ayçiçeği konusu çok çok önemli. Bizim bu coğrafyada ayçiçeğiyle ilgili de bir yaygınlık olsun, bu TAKE kapsamında, kullanılmayan tarım arazilerinin değerlendirilmesi hususunda bu tohum dağıtımıyla inşallah hem ayçiçeği üretimini yaygınlaştırmak, geliştirmek hem de Türkiye'de 'Ekilmeyen alanlar kalmasın' sloganına, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bir karış toprağımız boş kalmasın' yaklaşımına uygun bir üretimi de gerçekleştirmiş oluyoruz."

Deprem bölgesinde kalıcı barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmalar sürüyor

Kirişci, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında yaptığı konuşmada ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilde yürütülen kalıcı barınma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Ramazan ayı buruk geçti"

Bu sene Ramazan ayını buruk geçirdiklerini anlatan Kirişci, "Çok şükür devletimizin gücü, milletimizin gücüyle buluştu ve devletimiz de milletimiz de bu enkazın altından kardeşlerimizi çıkarmak için ilk andan itibaren büyük bir mücadele verdi." ifadesini kullandı.

Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra vatandaşların desteğiyle barınma, giyinme gibi ihtiyaçların da temin edildiğine değinen Kirişci, şunları kaydetti:

Artık çadırlar, çadırlarla beraber konteyner kentler, o da yetmedi kalıcı konutların temelleri atıldı. Allah izin verirse Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Gaziantep'in Nurdağı ilçelerinde köy evleri depremzede kardeşlerimize teslim edilecek. Onları evlerinde ziyaret edeceğiz ve bayramlaşacağız. İşte devlet güçlü olursa, milletiyle devlet kucaklaşırsa bunların hepsinin üstesinden gelinir. Süreç hızla devam ediyor. Önümüzdeki bir yıl sonunda inşallah bu konutlarla ilgili teslimatlar başlamış, vatandaşlarımız da tıpkı köy evlerinde olduğu gibi kent merkezlerindeki evlerine yerleşmiş olacaklar.

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