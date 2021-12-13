Tarım ve Orman Bakanlığı arpa fiyatlarına yönelik iddiaları yanıtladı

Arpa fiyatlarının piyasa fiyatının altında kaldığı ve çiftçinin zarara uğratıldığı iddiaları karşısında Tarım ve Orman Bakanlığı bir açıklama yaparak, söylenenlerin doğruyu yansıtmadığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Bekir Pakdemirli'nin TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada "arpa fiyatlarına" ilişkin sözlerinin çarpıtılarak farklı bir şekilde kamuoyuna yansıtıldığının ileri sürüldü.

Açıklamada, arpa fiyatlarının piyasa fiyatının altında kaldığı ve çiftçinin zarara uğratıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

KURAKLIK ARPA VE BUĞDAY ÜRETİMİNİ AZALTTI

Arpa üretiminin kuraklık nedeniyle geçen yıla göre yüzde 30,7, buğday üretiminin ise yüzde 13,9 azaldığı bilgisi verilen açıklamada, "Kuraklığın da etkisiyle birim alandan elde edilen verimin düşmesi kilogram başına düşen maliyeti artırmaktadır. Arpa üretiminin dekara maliyeti, buğdaya göre daha az olmaktadır. Ancak bu yıl kuraklık nedeniyle dekar başına arpa verimindeki düşüş, buğdaya göre daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Bu nedenle 1 kilogram arpanın maliyeti, 1 kilogram buğdaya göre daha yüksek oluşmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

FİYATLAR KURAKLIKTAN ÖNCE AÇIKLANMIŞTI

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım fiyatlarını hasat öncesinde mayıs ayında açıkladığı anımsatılan açıklamada, buna karşın mayıs sonrasında kuraklığın etkileri ile verimin düşmesinin hasat sonrasında ürün maliyeti hesaplamalarına artış yönünde etki ettiğine dikkati çekildi.

"ÇİFTÇİ ALIM FİYATININ ÜZERİNDE FİYATLA ÜRÜNLERİNİ PAZARLADI"

Belirtilen maliyet ve fiyatların, hasatla oluşan verileri içerdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu veriler dikkate alındığında, 2021 yılında çiftçilerimizin ortalama maliyetinin ve açıklanan alım fiyatlarının üzerinde bir fiyatla ürünlerini pazarladığı görülmektedir. Diğer taraftan, meydana gelen kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilerimize kuraklık desteği verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar lira kuraklık destek ödemesi aralık ayının ikinci yarısından itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır. Bakanlık olarak her zaman çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz."