Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesindeki gıda denetimlerini sürdürüyor Kahramanmaraş depreminin ardından etkilenen 11 ildeki gıdaların son kullanma tarihinin geçmiş olduğu ve fiyatlarının fahiş uygulandığı konuları gündeme gelmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede görevlendirilen 1.084 uzman personelle 19 bin 910 gıda denetimi gerçekleştirdi.

Yurt içinden ve dışından yardımlar denetleniyor

6 Şubat tarihli depremler sonrasında afetten etkilenen illere yurt içinden ve dışından yardımlar gelmeye devam ediyor. Ekipler, AFAD ve Kızılay'ın yanı sıra gönüllüler tarafından yapılan yardımları da denetleyerek, herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için çaba harcıyor.

1.084 kişilik özel ekip

Tarım ve Orman Bakanlığı da başta gıdalar olmak üzere görev alanına giren konularda gerekli denetimlerin yapılabilmesi amacıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da 1.084 kişilik özel ekip görevlendirdi.

Gıda üretim noktaları da gözetim altında

Yurdun dört bir yanından yollanan gıda malzemelerinin bulunduğu gıda depolarının yanı sıra ekmek üretim yerleri, yemek dağıtım noktaları ve yardım tırları denetlenen yerler arasında bulunuyor.

İhbar ve şikayetler hızla değerlendirildi

Öte yandan vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler de anında değerlendirmeye alınıyor.

Gıda depolarında 4 bin 404, ekmek üretim yerlerinde 6 bin 330, yemek dağıtım noktaları ve çadır kentlerde 3 bin 439, yemek üretim yerlerinde (mobil mutfaklar dahil) 5 bin 5, yardım tırlarında 608, ihbar ve şikayetler çerçevesinde 124 denetim gerçekleştirildi.

Deprem bölgesindeki denetim dağılımı

Denetimlerin illere göre dağılımına bakıldığında Adana'da 1243, Adıyaman'da 3 bin 399, Diyarbakır'da 999, Elazığ'da 84, Gaziantep'te 2 bin 597, Hatay'da 978, Kilis'te 792, Kahramanmaraş'ta 1430, Malatya'da 1220, Osmaniye'de 5 bin 441 ve Şanlıurfa'da 1.727 denetim yapıldığı görüldü.

Gıda denetimleri devam ediyor

Bakanlık ekipleri yaklaşan Ramazan ayını da dikkate alarak gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor.