Tarıma 2022 yılı için ayrılan bütçe yüzde 25,5 arttırıldı

Küresel iklim değişiklikleri sulama ve ekim şartlarında değişikliğe gitmeyi öngörürken bütçeden bu konuda ayrılan payların da artırıldığı gözlendi.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, bütçeden Tarım ve Orman Bakanlığına ayrılan pay yüzde 25,5 artırılarak 64 milyar 653 milyon 886 bin liraya çıkartıldı.

DEVLET VE SU İŞLERİ İÇİN 25 MİLYAR 19 MİLYON 700 BİN LİRA

Devlet ve Su İşleri (DSİ) için gelecek yıl bütçesinden 25 milyar 19 milyon 700 bin lira ayrıldı. Bu kurumun bütçesindeki artış oranı bu yıla kıyasla 33,6 olarak gerçekleşti.

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ İÇİN 25 MİLYAR 834 MİLYON LİRA

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde tarımsal destekleme ödemeleri için 25 milyar 834 milyon lira, görevlendirme giderlerine 23 milyar 344 milyon lira ödenek öngörüldü. Bu ödenekten 4 milyar 31 milyon lira KİT görevlendirme giderleri için ayrıldı.

TARIMSAL SULAMA YATIRIMI ÖDENEĞİ YÜZDE 39 ARTIŞLA 12.5 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklamasında, tarım sektörü yatırım ödeneklerini de önemli ölçüde artırdıklarını belirterek, "Tarımsal sulama yatırımı ödeneği 2020’de 3 milyar 700 milyon lira düzeyindeyken 2021'de bu rakamı 9 milyar liraya çıkarmıştık. 2022'de de bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 12 milyar 500 milyon liraya çıkarıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.