Tarıma ayrılan bütçe 133,7 milyar liraya çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına gelecek yıl için ayrılan bütçe, bu yıla kıyasla yüzde 33,7 artırıldı.

Dünyada yaşanan gelişmeler tarıma daha fazla yatırım yapılması gerekliliğini ortaya koydu. Geçen yıl da tarıma ayrılan bütçede genişletmeye gidilmişti.

Bir önceki bütçe döneminde 2022 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı'na 64,6 milyar lira ayrılmış ancak bu tutar ek bütçeyle yaklaşık 100 milyar liraya yükseltilmişti.

Tarıma ayrılan bütçe yüzde 3,7 artırıldı

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, Bakanlığa gelecek yıl için ayrılan bütçe, bu yıla kıyasla yüzde 33,7 artırılarak 133 milyar 682 milyon 205 bin liraya ulaştı.

Kurum kurum 2023 bütçe dağılımı

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) için 13 milyar 1 milyon 194 bin lira, Devlet ve Su İşleri (DSİ) için 51 milyar 142 milyon 897 bin lira teklif edilirken, tarımsal destekleme ödemeleri için 54 milyar lira ayrılması öngörüldü.

"Tarım sektöründe ciddi bütçeye ihtiyaç var"

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, tarım sektörünü regüle etmek için büyük bir organizasyon gerektiğini, dolayısıyla da ciddi bir bütçeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bakanlık bütçesinin 2021'de 60 milyar liraya yükseltildiğini anımsatan Ünal, "Yani bir önceki yıla göre 2 kattan bir miktar daha artış olmuştur. Öncelikle temennimiz bütçenin eksiksiz olarak kabul edilmesidir." dedi.