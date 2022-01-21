Tarıma dayalı yatırım desteklerinde proje limitleri yükseldi

Tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine dair karar kapsamında yapılacak hibe esas proje tutarı limitleri yükseltildi.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki Tarım ve Orman Bakanlığı tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Tebliğ, tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yapıyor.

YENİ TESİS BAŞVURULARINDA PROJE LİMİTİ 3,5 MİLYON LİRADAN 5 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Buna göre, ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı limiti; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, tebliğle belirlenen yatırım konularında yeni tesis başvurularında 3,5 milyon liradan 5 milyon liraya yükseltildi.

KAPASİTE ARTIRIM BAŞVURULARINDA LİMİT 2 MİLYON LİRADAN 3 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Bu kapsamda, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda hibeye esas proje limiti 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda ise 2 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.