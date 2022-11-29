Tarıma dayalı yatırımların desteklenme sınırları artırıldı

Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesinde hibeye esas proje alt ve üst sınırlarının artırılması kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi amacıyla uygulamaya konulan tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesinde hibeye desteği sağlanacak proje alt ve üst limitleri artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan 2020/24 ve 2020/25 sayılı kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğlerde düzenlemeler yapıldı.

Destek kapsamı genişletildi

Buna göre, daha önce desteklemeye dahil olan "tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler" ibaresi "birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri" şeklinde değiştirildi.

Destek üst sınır rakamları artırıldı

Bu kapsamdaki gerçek kişiler ile birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri tüzel kişilerin tebliğle belirlenen yatırım konularında hibeye esas olacak üst sınırlar; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 5 milyondan 7 milyon liraya, tamamlama olan başvurularda 3,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yenileme/modernizasyon olan başvurularda 3 milyon TL'den 4 milyon TL'ye çıkarıldı.

Hibe üst sınırı 1 milyon TL'ye çıktı

Hibe desteğine esas proje alt limiti ise 250 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltildi.

Hibe konu genişliği artırıldı

Yeni düzenlemeye göre, yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyeti, makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamayacak.

Kırsal kalkınma destekleri yükseltildi

Aynı gazetede 2020/25 sayılı kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında tebliğ değişiklikler yapan tebliğ de yayınlandı.

Bu tebliğde yapılan düzenlemeyle, tebliğin 300 bin TL'ye kadar başvuruları tanımlayan "A iş planı"nda sınırlar; "5 bin TL ile 500 bin TL arası bütçeli başvurular" şeklinde, 20 bin TL ile 600 bin TL arasındaki başvuruları tanımlayan "B iş planı"ndaki sınırlar ise "50 bin TL ile 1 milyon TL arası bütçeli başvurular" olarak değiştirildi.

Yatırım hibeleri rakamları arttırıldı

Bu tebliğle belirlenen yatırım konularında hibeye esas olabilecek üst sınırlar; "A iş planı" kapsamındaki projeler için 300 bin TL'den 500 bin TL'ye, "B iş planı" kapsamındaki projeler için de 600 bin TL'den 1 milyon TL'ye çıkarıldı. Projeye alt limitleri ise; "A iş planı" için 5 bin TL olarak kayda geçerken, "B iş planı" için 20 bin TL'den 50 bin TL'ye yükseltildi.