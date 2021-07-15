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    Tarıma dayalı yatırımların tamamlanma süresi uzatıldı

    Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların fiziki olarak tamamlanma süresi 2 ay uzatılarak son tarih 16 Eylül olarak belirlendi.
    • AA
    • 15.07.2021 - 11:17
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    Tarıma dayalı yatırımların tamamlanma süresi uzatıldı

    Desteklenecek yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanması için belirlenen son tarihte 2 ay uzatıma gidildi.

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, tebliğ kapsamında desteklenecek yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanması için belirlenen son tarih 2 ay uzatılarak 16 Eylül 2021 olarak belirlendi.

    Tarıma dayalı yatırımların tamamlanma süresi uzatıldı #1

    FİZİKİ OLARAK BİTİRİLEMEYEN PROJELERE EK SÜRE

    Bu tarih itibarıyla fiziki olarak bitirilemeyen projeler, yatırımcıların talebi ve Bakanlığa bağlı il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynaklarıyla ve 60 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak.

    Söz konusu tarihte fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise başvurulması halinde 60 günü aşmamak üzere süre verilebilecek.​​​​​​​

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