Tarımda 124 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, geçen yıl meteorolojik bir kuraklık yaşandığını belirterek, meteorolojik kuraklığın tarımsal kuraklığa dönüşmemesini sağladıklarını anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'nda, "Bugün tarımda bir başarı sağladıysak hep üreticiyi, besiciyi, çiftçiyi dinleyerek bunu sağladık." diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE MARKETLERİN RAFLARI BOŞ KALMADI”

Pakdemirli, "Dünyada bütün ülkelerde market raflarının boşaldığı, gıda arz güvenliğinin kırıldığı ve ülkelerin de kendi içlerine dönük ülke milliyetçiliği politikaları uygulamalara başladığı, ihracatla ilgili kısıtlamalar getirdiği, ithalat ile ilgili gerekli düzenlemeleri yaptığı bir dönemi yaşadık. Marketlerin raflarının boşaldığını gördük ama Türkiye’de görmedik." ifadesini kullandı.

"TARIMDA BÜYÜK BAŞARI YAKALADIK”

Bakan Pakdemirli, tarımda büyük başarı yakaladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugünlerde pandemi belirsizliğinin üzerine Güney Amerika'da kuraklık, Karadeniz'de kuraklık ve iki büyük ülkenin, Hindistan ve Çin'in emtialara hücum etmesini yaşıyoruz. Bundan dolayı dünyadaki emtia fiyatlarında bir miktar artış var ama özellikle bu yılın ikinci yarısında emtia fiyatlarında da göreceli olarak iyileşme olacağını düşünüyoruz. 101 tedbir aldık. Tedbir sadece perakende ile sınırlı değildi. Biz, özellikle geçen sene şunu yaptık.

HERKES EVİNDE OTURURKEN ÇİFTÇİMİZ ÇALIŞTI

Çiftçimize aldığımız majör tedbirlerin en önemlisi de şuydu. Herkes evinde otururken biz çiftçimizin eline bir pasaport verdik. Bu pasaport ne demek? Herkes evdeyken sen çık üretimini yap, hasadını, ekimini, dikimini yap. Bunların hepsini söyledik. Bunun neticesinde pandemiye rağmen Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık."

"TARIMDA 124 MİLYON TON İLE CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK"

Geçen yıl meteorolojik bir kuraklık yaşandığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Meteorolojik kuraklığın tarımsal kuraklığa dönüşmemesini sağladık. 124 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Büyükbaş varlığımız 800 bin arttı. Küçükbaş varlığımız 6 milyon 600 bin baş arttı. Tarımsal hasılamız 2 senede 277 milyar 500 milyon geldi. 2020'nin rakamları henüz açıklanmadı ama 300 milyar liranın çok ötesinde olacağını düşünüyoruz. Tarımsal hasıla da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başından bugüne kadar da 44 milyardan 48 milyar 600 milyon dolara geldi. Böylelikle Türkiye, dünyada tarımsal hasıla olarak ilk 10'da ve Avrupa'daki lider yerini de tekrar garantilemiş oldu.

3 YILDA TARIM ÜST ÜSTE BÜYÜDÜ

Son 3 yılda kesintisiz olarak tarım büyüyor. 2020'nin 3 çeyrek verileri var elimizde, sonraki bölümü yok ama ilk üç çeyrekte Türkiye ekonomisi 0,5 büyürken tarım 5,3 büyüyor. Bunun anlamı şu. Bu sektörde bazı şeyler doğru yapılıyor. Türkiye ithalatçı ülke oldu gibi sözler her zaman konuşulur ama Türkiye, Cumhuriyet tarihinin başından beri ihracatı artırmış, hep üretimi artırmıştır. Kendi kendine yeterli olmakla beraber bir de dünyayı doyuran bir ülke olmuştur."