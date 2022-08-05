Tarımda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-temmuz ihracatı yapıldı

Tarım grubu, 18 milyar 790 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-temmuz ihracatını gerçekleştirdi. Tarım grubunda ihracatta rekor kıran sektörlere en fazla talep ise Irak'tan geldi.

Türkiye'nin yeni ekonomik modelinde önemli bir yere sahip olan ihracat kaleminde gün geçtikçe iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenilen bilgilere göre Türkiye'nin ihracatı yeni bir rekora daha imza attı.

İhtarcat, bu yılın yedi ayında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1 artarak 144 milyar 416 milyon dolara yükseldi.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-temmuz ihracatı

Söz konusu dönemde tarım grubu da 18 milyar 790 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-temmuz ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarken, toplam ihracattan yüzde 13,0 pay aldı.

Tarım grubuna bağlı 5 sektör rekor ihracata imza attı

Ocak-temmuz döneminde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 6,3 milyar dolar, meyve sebze mamulleri 1,3 milyar dolar, kuru meyve ve mamulleri 829,8 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 2,4 milyar dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 4,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatını yaptı.

Yılın yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 31,4, meyve sebze mamulleri yüzde 20,9, kuru meyve ve mamulleri yüzde 9,8, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 32,1, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 27,3 artış kaydetti.

Irak önde gelen pazar konumunu korumaya devam etti

Tarım grubunda ihracatta rekor kıran sektörlere en fazla talep Irak'tan geldi. Böylece Irak, tarım ihracatında önde gelen pazar konumunu korudu.

Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1,3 milyar dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 455,1 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 553,2 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

ABD'ye, meyve sebze mamulleri, 198,4 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri Almanya'ya 108,5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Dış satımda Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 61,6, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 63,3, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 8,4 artış kaydetti.

AA'nın haberine göre; meyve sebze mamulleri sektörünün ABD'ye ihracatı yüzde 48 artarken, kuru meyve ve mamullerinin Almanya'ya ihracatı yüzde 5,8 azaldı.