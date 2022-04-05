Tarımda en yüksek ilk çeyrek dış satımı yaşandı

Mart ayı ihracat rakamlarının rekor verilerle açıklanmasının ardından ocak, şubat ve mart aylarından oluşan ilk çeyrekte de başarı elde eden sektörler tek tek öne çıktı.

Tarım sektörü, yaşadığı zorluklara rağmen üretimini sürdürdü ve ihracatta da önemli bir başarı elde etti. Rusya ve Ukrayna savaşının olumsuzluklarının müzakereye dönüşmesinin tarım ihracatını olumlu etkileyeceği belirtiliyor.

Sektördeki küresel çapta artan jeopolitik riskler ve fiyatlar maliyetleri artıran emtia fiyatlarındaki yükseliş ortamında geçen yılki güçlü ihracat performansı da devam etti.

İLK ÇEYREKTE 8 MİLYAR 374 MİLYON DOLARLIK DIŞ SATIM

Tarım sektörü ilk çeyrekte 8 milyar 374 milyon dolarla en yüksek dış satımını gerçekleştirdi. Böylece ilk çeyrekte tarım sektörünün ihracatı yıllık bazda yüzde 26,7 artış kaydederken, Cumhuriyet tarihinin en yüksek 1. çeyrek dış satımına da ulaşmış oldu.

Bu gelişmelerle sektörün Türkiye'nin ihracatı içindeki payı da artışını sürdürerek yüzde 13,9'a yükseldi.

TARIM 5 SEKTÖRLE REKORA KOŞTU

Tarım sektörünün altında yer alan faaliyet alanlarına bakıldığında 5 alanda yılın ilk çeyreğinde ihracat rekoru elde edilmesi dikkati çekti.

Bu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 2 milyar 833 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 606 milyon 450 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 403 milyon 251 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 999 milyon 699 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1 milyar 933 milyon 279 bin dolarla rekor ihracata imza attı.

EN FAZLA İHRACAT İSTANBULLU ŞİRKETLERDEN

İller bazında bakıldığında, tarım alt sektörlerinde en fazla ihracatın İstanbullu şirketler tarafından gerçekleştirilmesi dikkati çekti.

Yılın ilk çeyreğinde İstanbul'dan 789,6 milyon dolarlık hububat, 164,4 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller, 795,3 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 156,7 milyon dolarlık meyve-sebze mamulleri gerçekleştirildi. İzmirli şirketler ise aynı dönemde 118,9 milyon dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihraç etti.

OCAK-MART İHRACATI

TİM verilerine göre, ocak-mart döneminde tarım ve tarıma bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle: