Tarımda erken uyarı sistemi ile 20 milyon lira tasarruf sağlandı

Tarımda erken uyarı sistemi ile 20 milyon lira tasarruf sağlandı

Dijital Tarım Çözümü kapsamında devreye alınan Bursa'daki zeytin arazilerinde 15 milyon lira ve Mersin Silifke'deki istasyonlarla da çilek üretiminde 5 milyon lira tasarruf elde edildi.

Dijital bilgilendirme sistemi ile tarımın ilaçlamadan sulamaya kadar her aşamasında programlı hareket eden çiftçi tasarruf sağlıyor.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, Dijital Tarım Çözümü ile tarım sektöründe dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla verimli ve sürdürülebilir tarım yapılması hedefleniyor.

Proje kapsamında ilk devreye alınan Bursa'daki zeytinliklerde bulunan 5 istasyondan alınan verilere ilişkin ilk yarı raporu paylaşıldı. Kurulmuş olan 5 dijital tarım istasyonu, Bursa'da bulunan 2 milyon 500 bin zeytin ağacını kapsıyor.

GEREKSİZ İLAÇLAMALARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Bursa İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre, Bursa'daki zeytinlik alanlarını en iyi temsil edecek yerlere kurulmuş istasyonlardan elde edilen meteorolojik veri ölçümleri ve fenolojik gözlem kayıtları ile hastalık ve zararlılık takipleri yapıldı. Bu takipler sonucunda yılın ikinci yarısı için doğru zamanda ilaçlama ilanları verildi ve gereksiz ilaçlamaların önüne geçildi.

Dijital tarım istasyonları sayesinde ilaçlama ve zamanlama konusunda doğru zamanda yapılan uyarılarla gereksiz ilaç kullanımı olmadan ürün kaybı azaltıldı. Rapora göre, Bursa'da zeytinliklere kurulu 5 istasyon, ilk 6 ayda üreticiye 15 milyon liranın üzerinde tasarruf sağladı.

MERSİN'DE 5 MİLYON LİRALIK TASARRUF

Mersin'in Silifke ilçesinde kurulu 10 istasyonun verilerini kullanan Silifke Çilek Üreticileri Birliği'nin raporuna göre ise sadece çilek üretiminde yaklaşık 5 milyon liralık tasarruf sağlandı.

Silifke'deki istasyonlar çilek, muz, ejder meyvesi, farklı tropik ürünler, limon, kayısı, erik, nar ve nektarin mahsullerinin üretildiği alanları kapsıyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ"

Dijital Tarım Çözümü kapsamında, Türkiye genelinde zeytin, domates, kiraz, çilek, patates gibi çok çeşitli mahsul üreticilerine fayda sağlayacak ve geniş bir ölçekteki üretim alanına ilişkin iklimsel verilerle bitki gelişimine ilişkin verileri toplayacak 30 istasyon kuruldu.

Dijital tarım istasyonları yaklaşık 5 kilometre yarıçapındaki alana ilişkin verileri sunuyor. Dijital tarım istasyonlarını kendi arazilerinde kurmak isteyen firmalar, Vodafone ve İş Bankası iş ortaklığı ile gerçekleştirilen projede İş Bankası'nın uygun koşullardaki "Dijital Tarım Kredisi"nden de yararlanabiliyor.

ÇİFTÇİ, TARLASINI UZAKTAN TAKİP EDEBİLİYOR

Verilen bilgiye göre, Dijital Tarım Çözümü, hava durumunu anlık olarak takip ederken, toprağın nemini ve kalitesini de analiz ediyor. Haşere, doğal afet gibi konularda da erken uyarı sistemi bulunuyor. Çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunan ürün, ayrıca toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor; gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor.

SİSTEM SULAMA ZAMANINI ÖNERİYOR

Dijital Tarım İstasyonu'nun sağladığı faydalar arasında; sulama zaman önerisi, gübreleme zaman önerisi, erken zararlı uyarıları, erken hastalık uyarıları, doğal afet uyarıları ve tarlanın bulunduğu lokasyonda meteorolojik veri ölçümleme bulunuyor.