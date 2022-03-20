Tarımda 'pozitif ayrımcılık' adımları hızlandı

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana pek çok alanda aldığı tedbirlerle gıda arzına ilişkin yöntemlerini güncelledi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan süreç gıda arzındaki sıkıntıları gündeme getirdi.

Birçok ülke tarım politikalarını gözden geçirdi.

Hububat, ayçiçeği yağı gibi tarım ürünlerinin fiyatlarında savaşla yaşanan artışlar, tarım politikalarındaki milli hamlelerin öne çekti.

BAZI ÜRÜNLERİN GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI

Bu süreçte alınan tedbirler kapsamında, yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde sorun yaşanmaması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar sıfırlandı.

TESİSLERİN KURULMASI DESTEKLENDİ

Atıl arazilerde, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi, kurutma veya işleme tesisleri kurulması, sağlanan hibelerle desteklenecek. Yatırım konularına göre hibe oranları, proje toplam bedelinin azami yüzde 75'i olarak uygulanacak.

AYÇİÇEK ÜRETİMİNE 4 İLDE 7 BÖLGE DAHİL EDİLDİ

Ayçiçeği üretiminde 4 ilde 7 bölgeye daha destek verilecek. Buğday, arpa, çavdar yulaf ve tritikalede bir defaya mahsus dekara 50 lira ek girdi desteği ödenecek.

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEK BEDELLERİ AÇIKLANDI

2022 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği, dekara arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltiğe 24 lira, aspire 5 lira, nohut ve kanolaya (kolza) 20 lira, susama 4 lira, kuru fasulye, mercimek ve yoncaya 30 lira, patatese 100 lira, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soyaya 22 lira, yer fıstığına 17 lira olarak ödenecek.

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Başkanı Gülfem Eren, konuya ilişkin değerlendirmesinde, son iki yıldır salgın nedeniyle gıdaya talebin artması ve lojistikte sorunlara bağlı olarak dünyada gıda fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

TAHIL PİYASALARI OLUMSUZ ETKİLENDİ

Rusya-Ukrayna savaşının tahıl piyasalarını olumsuz etkilediğinin altını çizen Eren, "Bu gelişmeler ışığında arz güvenliğinin sağlanması, gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve üretimin teşvik edilerek yeterlilik oranımızın artırılmasına yönelik tedbirleri olumlu karşılamakla birlikte üretimin artırılmasına yönelik daha kapsamlı tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

“2022 YILI İÇİNDE ÖDENECEK OLMASINI ÖNEMLİ BULUYORUZ"

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar da savaşın ardından açıklanan desteklerin üretici için çok anlamlı olduğunun altını çizerek, "Bu desteklemelerin 2022 yılı içinde ödenecek olmasını da ayrıca önemli buluyoruz." ifadesini kullandı.