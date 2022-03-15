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    Tarımda üretici fiyatları aylık yüzde 13,74 artış gösterdi

    Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), şubatta yıllık yüzde 68,49, aylık yüzde 13,74 arttı.
    • AA
    • 15.03.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 10:46
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    Tarımda üretici fiyatları aylık yüzde 13,74 artış gösterdi

    Tarım ürünlerinin fiyatının artışında üreticilerin fiyatlarının artması önemli bir etken.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyat endeksini (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 68,49, aylık ise yüzde 13,74 artığını açıkladı.

    Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 13,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,88 artış gerçekleşti.

    Sektörlerde bir önceki aya göre balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 7,40, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 13,49 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 26,22 artış gerçekleşti.

    Tarımda üretici fiyatları aylık yüzde 13,74 artış gösterdi #1

    HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARTIŞ YÜZDE 4,67 OLDU

    Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,67, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,72, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 19,95 artış gerçekleşti.

    Tarımda üretici fiyatları aylık yüzde 13,74 artış gösterdi #2


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