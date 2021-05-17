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- Tarımda üretici fiyatları yıllık bazda arttı
Tarımda üretici fiyatları yıllık bazda arttı
- AA
- 17.05.2021 - 15:56
- Güncelleme : 17.05.2021 - 16:24
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre nisanda, Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 21,77 arttı, aylık yüzde 0,79 azaldı
ÜRETİCİ FİYATLARINDA AYLIK BAZDAKİ ARTIŞLAR
Tarım ürünleri üretici fiyatları aylık bazda; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,03; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,02 düşerken; balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,11; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,30; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,64; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,44 yükseldi.
YILLIK BAZDA EN FAZLA YÜKSELEN DİĞER GRUPLAR
Tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık bazda en fazla yükselen diğer alt gruplar; yüzde 38,3 ile lifli bitkiler; yüzde 28.38 ile pirinç hariç tahıllar baklagiller ve yağlı tohumlar; yüzde 23.98 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu.
Tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık bazda en az yükselen diğer alt gruplar; yüzde 3.58 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular; yüzde 6.92 ile çeltik; yüzde 14.10 ile yağlı meyveler oldu.
Alt gruplar itibarıyla aylık bazda en fazla artan diğer alt gruplar; yüzde 13.06 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler; yüzde 4.01 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt; yüzde 3.76 ile yağlı meyveler oldu.
Buna karşılık, aylık bazda azalışın olduğu alt gruplar ise; yüzde 2.88 ile çeltik; yüzde 2.56 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar; yüzde 1.00 ile lifli bitkiler oldu.