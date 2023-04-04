Tarımda yeni sisteme geçiliyor! Her üretene destek Tarımda üreticinin koordinatlarının belirlenmiş olması, destekleme için yeterli sayılacak.

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım desteklemelerinde yeni bir modele geçildiğini belirterek, her üretenin mutlaka desteğini alacağını anlattı.

"Kadın ve üretim kelimeleri birlikte çok büyük anlam taşıyor"

Bakan Kirişci, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Pembe Çizmeler Projesi Kapanış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kadın ve üretim kelimelerinin birlikte çok büyük anlam taşıdığını söyledi.

Bakan Kirişci, bölgede yerel yönetimlerin iş birliğiyle yürütülen çalışmaların geniş kitlelere ulaştığını ifade etti.

Denizli'deki çalışmalar

Bakanlığı süresince Denizli'ye çeşitli projeler için geldiğini ve kentteki çalışmaları çok önemsediğini dile getiren Bakan Kirişci, hem tarım hem de orman varlığı konusunda şehrin vazgeçilmez unsurlar içerdiğini belirtti.

Kirişci, AK Parti iktidarı döneminde Denizli'ye her yıl ortalama 1,1 milyar liralık destek verildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

20 yıllık dönemde 20,8 milyar liralık bir destek sağlamış olduk. Ama Denizli bunun çok daha fazlasını üreterek bu ülkenin insanlarını ve bu ülkenin insanları da yetmez, ihracatla, yurt dışında bu ürünleri tüketenleri doyurmuş bir şehrimizdir. Bundan dolayı inşallah Denizli'mize tarımla ilgili bitkisel üretim, hayvansal üretim ve orman konularında desteklerimiz artarak devam edecek. Su konusu Türkiye için önemli olduğu kadar Denizli'miz için de önemli. Suyun sınırsız olmadığını mutlaka bilmemiz gerekiyor.

"Denizli'deki basınçlı sulama daha yüksek oranlara çıkarılacak"

Barajlardaki son durumun 2021 yılındaki gibi bir kuraklığa işaret ettiğini aktaran Kirişci, Denizli'de halen yüzde 10'larda olan basınçlı sulamayı daha yüksek oranlara çıkaracaklarını söyledi

Planlamaya yönelik düzenlemeler

Bakan Kirişci, Türkiye'de planlı üretime yönelik yapılan değişikliklerin TBMM'den geçtiğini ifade ederek, gelişigüzel değil planlı bir üretim için çalıştıklarını belirtti.

Başarılı çalışmaları sayesinde tarım sektörünü hiç olmadığı kadar gündeme getireceklerini vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

Planlı üretim, devamında bunu tahkim edecek olan sözleşmeli üretim bu kanunun olmazsa olmazıdır değerli kardeşlerim. Şimdi bir yeni sistem getiriyoruz. Diyoruz ki; 'ey üretici kardeşim senin üretmiş olduğun alanların koordinatlarının belirlenmiş olması bizim desteklemelerimiz için yeter de artar.' Her üreten mutlaka desteğini alacak.

"Türkiye'deki gıda çeşitliliği"

Bakan Kirişci, Türkiye'nin tarımıyla sadece 85 milyonu değil 30 milyar dolarlık ihracatıyla dünyayı da doyurduğunu belirterek, dedi.

85 milyonu değil, aynı zamanda 52 milyon turisti de doyuran bir Türkiye var. Benim çocukluk yıllarımda anamızın hazırlayıp sofraya koyduklarıyla bugünkü sofra menüsü bir değil. Artık öyle meyveler tüketir olduk ki o meyvelere de ad bulmakta güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla bu, bu ülkenin zenginliğidir, bu ülkenin refah seviyesinin yükselmesidir.

"Süte özel ihtimam göstermek gerek"

Sütün kendileri için "olmazsa olmaz" niteliği taşıdığını ifade eden Kirişci, süte özel ihtimam göstermek gerektiğini söyledi.