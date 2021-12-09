Tarımsal destek ödemeleri 10 Aralık'ta başlıyor

Bakan Pakdemirli, 10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemesinin hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, ödemelerin 10 Aralık itibarıyla başlayacağını duyurdu.

486 MİLYON LİRALIK DESTEK

Bu kapsamda toplam 486 milyon 79 bin 930 TL'lik ödeme yapılacak.

Desteğin 426 milyon TL'si ise buzağı desteği kapsamında ödenecek.

Pakdemirli'nin açıklaması şöyle:

"Buzağı desteği kapsamında 426 milyon 130 bin TL, Malak Desteği kapsamında 2 milyon 414 bin TL, Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği kapsamında 1 milyon 898 bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin TL, Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin TL"

Ayrıca Pakdemirli, 10 Aralık’ta yapılacak ödeme ile 2021 yılı desteklerinin yüzde 90’ının ödenmiş olacağı bilgisini de verdi.