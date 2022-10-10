Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Yurt genelinde birçok çiftçiyi yakından ilgilendiren tarımsal destek ödemelerine ilişkin müjde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi.

Ödemeler bugün aktarılıyor

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "425 milyon 131 bin 69 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Paylaşımda ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Alım Primi Desteği'nin 415 milyon 105 bin 3 TL, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğinin ise 10 milyon 26 bin 66 TL olduğu belirtildi.