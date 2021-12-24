Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Destek bizden, üretmek sizden” diyerek 243 milyon 804 bin 862 TL’lik tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını duyurdu.

24 Aralık’tan itibaren 243 milyon 804 bin 862 TL’lik tarımsal destek ödemesi, hesaplara aktarılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter’dan aktarım yapılacak kalemlare paylaşarak, “Destek bizden, üretmek sizden” diye yazdı.

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İşte o ödeme yapılacak kalemler:

"- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi: 79 milyon 875 bin TL

- Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi: 45 milyon 873 bin TL

- Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Desteği: 31 milyon 879 bin TL

- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği: 26 milyon 35 bin TL

AR-GE, YEM BİTKİLERİ VE TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ

- Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği: 22 milyon 974 bin TL

- Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 25 milyon 419 bin TL

- Tiftik Üretim Desteği: 7 milyon 68 bin TL

- Ar-Ge Desteği: 3 milyon 274 bin TL

- Yem Bitkileri Desteği: 1 milyon 366 bin TL

- Balon Balığı Avcılığı Desteği: 37 bin TL”