Tarımsal destek ödemeleri ve yaş çay alım bedelleri bugün hesaplarda Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL'yi bulan çiftçi ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

AA

Çiftçiler desteklenme devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün hesaplara yatırılan ödemelerle ilgili Twitter hesabından bilgi verdi.

Verilen bilgiye göre, 2 milyar 479 milyon 874 bin TL tarımsal destek ödemesi ile 966 milyon TL tutarındaki yaş çay alım bedeli bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

Hesaplardan toplam 3,4 milyar lira aktarılacak

Bakan Yumaklı'nın bereketli olmasını dileyerek ödemelerin içeriğini şöyle aktardı:

2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Bakan Yumaklı, mesajında ayrıca tüm üreticilere ve vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi.

Destek tutarlarının dağılımı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada da destek tutarlarının dağılımına ilişkin detaylar paylaşıldı. Buna göre, destek tutarlarının dağılımı şöyle: