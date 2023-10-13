Tarımsal destekleme için 630,7 milyon lira bugün hesaplarda Çiftçiler, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli, depremden zarar gören su ürünleri yetiştiricilik ve sertifikalı tohum kullanım desteği gibi tarımsal desteklerden yararlandırılıyor.

AA

Tarım üreticilerinin daha çok verim alabilmesi için devlet politikası olarak destekler verilmeye devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, 630 milyon 697 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını şu sözlerde bildirdi:

630 milyon 697 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.

Tarımsal desteğin dağılımı

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu tutarın 442 milyon 905 bin 412 lirası tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli, 73 milyon 861 bin 889 lirası bireysel sulama sistemleri, 44 milyon 676 bin 500 lirası depremden zarar gören su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin desteklenmesi, 32 milyon 741 bin 549 lirası da sertifikalı tohum kullanım desteği olarak verilecek.

Ayrıca, 16 milyon 169 bin 451 lira Uzman Eller Projesi, 14 milyon 879 bin 349 lira kırsal kalkınma yatırımları, 3 milyon 703 bin 700 lira malak desteği ve 1 milyon 759 bin 150 lira hayvan gen kaynakları için ödenecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)