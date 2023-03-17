Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere destek vermeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün çiftçilere destek kapsamında bankalara yatırılacak rakamı Twitter hesabından yayınladı.

Verilen bilgiye göre, 115 milyon 508 bin 658 liralık liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

"Hayırlı ve bereketli olsun"

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "115 milyon 508 bin 658 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca şu bilgilere yer verildi: