Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarında

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Türkiye'de tarım ve hayvancılıkla ilgili faaliyette bulunan üreticiler çeşitli alanlarda desteklenmeye devam ediliyor.
Bu desteklerden yararlanmak için çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak gerekiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 78 milyon 825 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
78 milyon 825 bin lira tarımsal destekleme ödemesi
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:
Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 78 milyon 825 bin lira. Hayırlı ve bereketli olsun.