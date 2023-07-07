Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarında Tarım ve Orman Bakanlığı, 78 milyon 825 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

ensonhaber.com

Türkiye'de tarım ve hayvancılıkla ilgili faaliyette bulunan üreticiler çeşitli alanlarda desteklenmeye devam ediliyor.

Bu desteklerden yararlanmak için çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 78 milyon 825 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

78 milyon 825 bin lira tarımsal destekleme ödemesi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: