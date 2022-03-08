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- Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."
- AA
- 08.03.2022 - 08:45
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."