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Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."