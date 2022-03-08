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    Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."
    • AA
    • 08.03.2022 - 08:45
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    Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."


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