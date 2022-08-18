Tarımsal sulamada elektrik borçlarının ödenmesi için düşük faizli kredi verilecek

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin, tarımsal elektrik üretim bedeli kapsamında 10 milyon liraya kadar işletme kredisi kullandırabileceği açıklandı.

Tarımsal elektrik borcu olanların borçlarını rahatlıkla ödeyerek faaliyetlerine devam etmeleri amaçlanıyor.

Sulama kooperatifi ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin birikmiş, normal ödeme günü geçmiş, ödenmemiş, taksitlendirilmiş tarımsal elektrik borçları ile ilgili ödemelerini de içeren bir kredi desteği veriliyor.

Kredi, Kredi Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince verilecek

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, karardaki üretim konularına ilişkin tabloya, Tarımsal Elektrik Bedeli de eklendi.

Yüzde 100'e varan faiz indirim oranıyla 10 milyon liraya kadar işletme kredisi olanağı

AA'nın haberine göre böylece, Sulama Birlikleri Kanunu kapsamındaki sulama birliklerine, Kooperatifler Kanunu kapsamındaki sulama kooperatiflerine ve gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilere tarımsal elektrik tarifesine tabi elektrik faturalarının ödenmesi için üretim konusu ayrımı yapılmaksızın, yüzde 100'e varan faiz indirim oranıyla 10 milyon liraya kadar işletme kredisi kullandırılabilecek.

Kredi almanın şartları var:

Tarımsal Elektrik Bedeli başlığından yararlanmak isteyen sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin yeni faturalarını ödemek amacıyla bu krediden yararlanabilmesi için birikmiş, normal ödeme günü geçmiş, ödenmemiş, taksitlendirilmemiş tarımsal elektrik borcunun bulunmaması ve taksitlendirilerek ödenen, ödenecek borçları varsa bununla ilgili gecikmiş taksitin bulunmaması gerekecek.

Nureddin Nebati: 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi verilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tarladan tüketiciye uzanan süreçte önemli bir desteğin devreye girdiğini bildirerek, konu ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Nebati, mesajında "Enerji girdi fiyatlarının üreticimiz üzerindeki yükünün bilincindeyiz. Çiftçimizin maliyeti, tarladaki enflasyona, tarladaki enflasyon ise sofraya yansıyor. Tarladan tüketiciye uzanan bu süreçte önemli bir destek devreye giriyor. Sulama birlikleri ve üreticilerin kullandıkları tarımsal elektrik bedeli, 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındı." müjdesini aktardı.

Tarımsal sulamada elektrik borcunun ödenmesi için kredi desteği

Bakan Nebati masajının devamında kredinini Kredi, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılacağını hatırlatarak, "Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı, 10 milyon liraya kadar, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile kullandırılabilecek şekilde, sıfır faizli kredi kapsamına alındı."

"Çiftçimizin, üreticimizin yanındayız"



Nabati masajını "Çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun." dilerek sonlandırdı.