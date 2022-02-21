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    Tarımsal girdi fiyat endeksi aralıkta yıllık yüzde 45,61 arttı

    TÜİK'in açıkladığı tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 45,61, aylık ise yüzde 9,82 artış gösterdi.
    • AA
    • 21.02.2022 - 10:24
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    Tarımsal girdi fiyat endeksi aralıkta yıllık yüzde 45,61 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 9,82, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,89 artış gerçekleşti.
    (AYRINTILAR GELİYOR)


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