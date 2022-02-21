Tarımsal girdi fiyat endeksi aralıkta yıllık yüzde 45,61 arttı

TÜİK'in açıkladığı tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 45,61, aylık ise yüzde 9,82 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 9,82, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,89 artış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 10,19 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 31,91, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 47,85 artış gerçekleşti.

(AYRINTILAR GELİYOR)