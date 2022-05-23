Tarımsal girdi fiyat endeksi martta yükseldi

TÜİK, bugün mart ayına ait tarım girdi fiyat endeksini aktardı. Buna göre tarım girdi fiyatları mart ayında yıllık yüzde 105,70, aylık ise yüzde 15,16 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyat endeksini (Tarım-GFE) yıllık yüzde 105,70, aylık yüzde 15,16 artış şeklinde açıkladı.

Tarım-GFE'de (2015=100), 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 15,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,42 artış gerçekleşti.

Aylık tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yükseldi

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,85, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 16,12 artış yaşandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 56,43, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 113,89 arttı.