Tarımsal girdi fiyatları eylülde yıllık yüzde 27,79 arttı

Gıda fiyatlarının artışlarının nedenlerinden birini açıklayan tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 27,79, aylık bazda yüzde 1,56 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,56, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,30, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,79 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,19 yükseldi.

ALT GRUPLARDA EN DÜŞÜK ARTIŞ TOHUM VE DİKİM MATERYALİ, TARIMSAL İLAÇLAR VE MALZEMELERDE YAŞANDI

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırayla yüzde 10,20 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 12,33 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 15,64 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırayla yüzde 71,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 43,67 ile bina bakım masrafları ve yüzde 42,28 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) olarak kayıtlara geçti.