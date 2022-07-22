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    Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 123,72 arttı

    Tarımsal ürünlerin fiyat artışında, tohumdan enerjiye kadar kullanılan tüm malzemelerin fiyat artışlarının payı var.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 13:58
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    Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 123,72 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 123,72, aylık yüzde 5,51 arttı.

    Tarımsal girdi fiyat endeksi aylık yüzde 5,51 artış gösterdi

    Tarım-GFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 67,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 123,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,54 artış gerçekleşti.

    Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,15, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,55 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,70, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 133,09 artış yaşandı.

    Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 123,72 arttı #1

    Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 123,72 arttı #2

    Yıllık Tarım-GFE'ye göre en fazla artış gübre ve toprak geliştiricilerde

    Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 32,06 ile veteriner harcamaları ve yüzde 45,53 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 236,45 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 184,42 ile enerji ve yağlar oldu.

    Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,01 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 1,22 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 8,65 ile hayvan yemi ve yüzde 8 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

    Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 123,72 arttı #3


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