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    Tarımsal girdi fiyatlarında 30 puanlık iyileşme

    Mayıs ayında tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarında artış yaşandığı gibi tarımsal girdi fiyatlarında da iyileşmeler kaydedildi.
    • 25.07.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:38
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    Tarımsal girdi fiyatlarında 30 puanlık iyileşme

    Tarım üreticileri için mal ve hizmetler ile girdi fiyatlarının artışı, geleceği görmeleri açısından pilanmama yaparken çok büyük önem taşıyor.

    Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, tarımsal girdi fiyatlarına ilişkini, "Yıllıkta girdi fiyatlarında yaklaşık 30 puanlık iyileşme söz konusu olmuştur." açıklamasında bulundu.

    İHA'nın haberine göre Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı tarımsal üretici fiyat endeksinin (Tarım-ÜFE) aylık yüzde 16,18, yıllık ise yüzde 154,97 açıklandığı hatırlattı.

    Mayıs ayında tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarında artış var

    Mayıs ayında tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarında aylık yüzde 5,55, yıllık ise yüzde 133.09’luk artış olduğunu da belirten Çandır, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerin fiyatlarında ise aylık yüzde 5,15 ve yıllık yüzde 67,70’lik artış ilan edildiğini kaydetti.

    Tarımsal girdi fiyatlarında 30 puanlık iyileşme #1

    Girdi fiyatlarında iyileşme yaşandı

    Çandır, “Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar açısından son bir yıllık eğilim sürekli aleyhte devam ederken, nisan ayında olduğu gibi mayıs ayında da bu durum aylıkta yaklaşık 10 puanlık bir iyileşmenin yanı sıra yıllıkta da girdi fiyatlarında yaklaşık 30 puanlık iyileşme söz konusu olmuştur. Önümüzdeki aylarda bu eğilimin devam etmesi halinde tarımsal faaliyetlerde bulunanlar için rahatlatıcı bir dönem yaşanabilir.” dedi.


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