Tarımsal girdiler yıllık yüzde 33,22 arttı TÜİK, mayıs ayına ait tarımsal girdi fiyatlarını açıkladı. Buna göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, yıllık yüzde 33,22, aylık ise yüzde 0,26 artış gösterdi.

AA

Tarım-GFE'de 2023 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,26, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 3,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 87,66 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,10 azalış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,61 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,13, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,20 artış olarak kayıtlara geçti.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 79,85 ile malzemeler ve yüzde 76,10 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 3,39 ile enerji ve yağlarda yaşandı.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 5,36 ile enerji ve yağlar ve yüzde 1,92 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde5,02 ile veteriner harcamaları ve yüzde 3,65 ile malzemeler oldu.