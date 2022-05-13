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    Tarımsal ihracatımızdaki artış sürüyor

    İSTİB Başkanı Ali Kopuz, dünya tarihinde gıda pazarının hiç bugünkü kadar küreselleşmediğini bildirerek tarımsal ihracatımıza ait bilgi paylaştı.
    • 13.05.2022 - 15:01
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    Tarımsal ihracatımızdaki artış sürüyor

    İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre Türkiye'nin 80 tarımsal üründe dünyanın en büyük 10, 51 üründe ise ilk 5 üreticiden olunduğunu belirterek, "Tarımsal ihracatımızdaki artış da sürüyor." dedi.

    Küresel gıda pazarı gelişiyor

    İSTİB Başkanı Kopuz,  dünya tarihinde gıda pazarının hiç bugünkü kadar küreselleşmediğini ifade ederek, küresel gıda pazarının salgın, iklim değişikliği, bölgesel savaşlarla darbe alsa da gelişmesini sürdürdüğünün çizdi.

    Bugün 282 milyon ton olan toplam dünya buğday stokunun yarısı Çin'in stoklarında

    Kopuz, gıdada erişim konusunda kendi kendilerine yetme kaygı ve talebini doğurduğunu, bunun da güçlü bir gıda stoku eğilimini başlattığını, Çin'in tahıl stoklarının dikkat çekici boyutlara ulaştığını, bugün 282 milyon ton olan toplam dünya buğday stokunun yarısının sadece Çin'in stoklarında bulunduğunu aktardı.

    Tarımsal ihracatımızdaki artış sürüyor #1

    "Gıda krizi derinleşebilir"

    Bu eğilimin, gıda krizini derinleştirme ihtimali olduğuna dair uyarılar olduğunu belirten Ali Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Bazı uzmanlara göre gıda stoku ve dış ticareti azaltacak önlemler, krizi derinleştirebilir. Uzmanlar bu krizin aşılmasında, üretimin artırılması doğrultusunda alınacak tedbirlerin, daha etkili olacağı uyarısında bulunuyor. Örneğin Dünya Bankası tarafından yayınlanan 'Gıda Krizini Engellemenin Dört Yolu' başlıklı makalede, gıda ticaretinin engellenmemesi, yoksul kesimlere yardım, tarım desteklerinin artırılması ve kalıcı gıda güvenliği için gıda sisteminin dönüştürülmesi gerektiği belirtiliyor. Hükümetimiz bu konuda doğru adımları atıyor. Ülke ihtiyaçlarını tehdit eden bir durum olmadıkça, gıdada dış ticaret kısıtlamalarına gidilmiyor."

    Tarımsal ihracatımızdaki artış sürüyor #2

    "Katma değerli ürün desteklenmeli"

    Türkiye'nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu belirten Kopuz, "FAO verilerine göre 80 tarımsal üründe dünyanın en büyük 10 üreticisinden biriyiz. 51 üründe ise ilk 5 üreticiden biriyiz. Tarımsal ihracatımızdaki artış da sürüyor. Ancak katma değerli ürün konusunda kendimizi geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.


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