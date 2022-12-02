Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na katılan tarımsal işletmelere 600 lira destek verileceğini açıkladı.

Dünyada gıda krizi hakimken, tarımsal üretime hız veriliyorken, Türkiye'de üretim desteklenmeye devam ediliyor.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Sistemi'ne dahil olan tarımsal işletmelere bu yıl için 600 lira katılım desteği sağlanacak.

Destek şartları Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yönde hazırlanan hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, sistemin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak ağa katılan işletmelere 2022 yılı için yapılacak katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Destekten muhasebe verilerini veri toplayıcılarla paylaşanlar yararlanacak

Buna göre, ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA Sistemi'ne dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini veri toplayıcılarla paylaşan ve bu ekonomik ve fiziki verileri ÇMVA Sistemi'ne kaydedilen tarımsal işletmelere yapılacak.

Bir defa olmak üzere ödeme yapılacak

"2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar"a istinaden işletme başına ve bir defada olmak üzere bu yıl için 600 lira katılım desteği ödenecek.

AA'nın haberine göre, destekleme ödemelerini haksız aldığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.